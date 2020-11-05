Depremzedelerin acısını ticarete döktüler!

Türkiye'nin en çok kullanıcısı bulunan alışveriş sitelerinden biri olan e-ticaret sitesi, büyük bir skandala imza attı. İzmir'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibindeki görevlinin parmağını sıkı sıkı tutması felaketin simgesi olmuştu. Bir e-ticaret sitesi ise o anın fotoğrafını kupa, saksı, kalemlik gibi eşyalara basarak satışa sundu. Minik Elif'in ticari malzeme haline getirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Depremzedelerin acısı üzerinden ticaret yaptılar

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yurdun dört bir yanından felaket bölgesine yardım yağıyor. Vatandaşlar mağdurlar için seferber olmuşken, online alışveriş platformu Trendyol, bu durumu ticari malzeme haline getirerek büyük bir skandala imza attı. E-ticaret sitesinde bir mağazanın sattığı kupa, kalemlik, saksı gibi eşyalara Elif Perinçek'in kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anın fotoğrafının basıldığının görülmesi, sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Depremden sağ kurtulan minik yavrunun kurtarıcısının parmağını kavradığı elini simge yaparak ‘Umudunu asla kaybetme’ yazılı kupa bardakların satışına tepki yağınca ürünün satışını durduruldu.

Tepkilerin ardından satışı durduruldu

Siteden yapılan açıklamda, “Geri bildiriminiz ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Hassasiyetinizi paylaşıyoruz. Ürünün satıcısı uyarılmış ve ürünler hızlıca satıştan kaldırılmıştır. Bu tür hassas konularda gerekli işlemlerin her zaman yapılacağına emin olabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.