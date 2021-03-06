Depremzedelere villa konforunda köy evi
Geçtiğimiz sene merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da, daha çok kırsalda yaşayan ve hayvancılıkla geçinenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan köy tipi konutlar sahiplerine teslim edilmeye başladı.
Depremde evleri yıkılan aileler, tamamı çelik konstrüksiyon olan ve lüks bir villayı andıran konutlarda yaşamlarını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Depremzede Sabahattin Karaduman yaptığı açıklamada, “Huzurlu bir yaşantımız var. Bugünümüze şükürler olsun. Yatarken korkumuz, şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, Valimizden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.