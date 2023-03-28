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Oruç Depremzedelere günlük 1 milyon 300 bin tabildot yemek
Oruç

Depremzedelere günlük 1 milyon 300 bin tabildot yemek

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:48:00 -
Depremzedelere günlük 1 milyon 300 bin tabildot yemek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay’da günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek hazırlanıyor.

Afetzedelere sabah, öğle, akşam ve sahurda yemek hizmeti verilen mutfaklarda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin tabildot yemek çıkarılıyor.

Kentte beslenmeden sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzincan Valisi Mehmet Makas, Hatay’da 63 noktada 130 iftar çadırı kurulduğunu söyledi. Makas, “AFAD günlük 100 bini aşkın tabildot alımı yapıyor. Sabaha kadar sevkiyatlarımız devam ediyor. PTT kargo araçlarımızla oluşturduğumuz zincir var. O zincir ve 15 ilçe kaymakamımızın verdiği destekle araçlar sabaha kadar yükleniyor. Yemekler vatandaşlarımıza ulaştırılıyor” şeklinde konuştu.

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