Depremzedelere devletten yardım eli

Denizli'de 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeye ulaşan yardımlar ve hasar gören evlerin yerine yenilerinin yapılmasına ilişkin açıklamalar, depremzedeleri teselli etti.

Deprem sonrası kısa sürede bölgeye ulaşan Kızılay ve AFAD gibi kurumların bölgedeki çalışmaları sürüyor. Geceyi Kızılay'ın kurduğu çadırlarda geçiren bölge sakinleri, yaşadıkları şoku atlamaya çalışıyor.

Ucarı Mahallesi'ne gelerek inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Evinin bulunduğu yerde ev yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız, 'ben başka yerde olmak istiyorum' diyen olursa ona yönelik deprem konutlarımızı acilen gerçekleştireceğiz." şeklindeki açıklaması depremzedelerin konutlarıyla ilgili sıkıntılarını giderdi.

Denizli Valiliğinin "ağır hasarlı evler için kira yardımı yapılacağı" açıklaması da evleri yaşanmaz hale gelen Denizlililerin kalacak yer sorununa çözüm oldu.

-"Çadırlar kuruldu, yemekler veriliyor, güzel bir şey"

Ucarı Mahallesi'nde yaşayan ve evi hasar gören Ramazan Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir afet yaşadıklarını, daha büyüğünü yaşamamak için dua ettiklerini belirtti.

Deprem sırasında kahvaltı yaptıklarını, sarsıntı nedeniyle yemeklerin üzerine toprak, kiremit düştüğünü kaydeden Ünlü, "Bu Allah'ın takdiri ama devletimiz sağ olsun. Ne aç, ne açık, ne susuz koydu. İhtiyaçlarımızı karşılıyor." dedi.

Ünlü, hasarlı evinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Soylu'nun, kendisine "gereken ne varsa yapılacak" dediğini aktardı.

Aynı mahallenin sakinlerinden Perihan Ünlü de evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu, geceyi Kızılay çadırında geçirdiklerini anlattı.

Ünlü, Bakan Soylu'nun ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mustafa Sağ ise deprem nedeniyle komşusunun evinin yıkıldığını, kerpiç altında kalan bir çocuğun çıkartılmasına yardımcı olduklarını kaydetti.

Soylu'nun ev sahipleriyle sohbet ettiğini belirten Sağ, "(Bakan Soylu'ya) En kısa zamanda bu işleri halletmemiz lazım dedim. 'Yapacağız, hiç tereddütte kalmayın' dedi. Mutluyum. İnşallah bu fakir fukara yuvalarına kavuşur." diye konuştu.

Depremden kısa süre sonra devletin ilgili kurumlarının bölgeye geldiğine dikkati çeken Sağ, "Kızılay geldi yemek verdi. Kısa zamanda toplandılar, herkese yardımcı oldu. Çadırlar kuruldu, yemekler veriliyor, güzel bir şey." dedi.

Gülsüm Ünlü de "Allah razı olsun herkes geldi, Kızılay, Bakanlar... 'Elimizden geleni yapacağız' dediler. Her şeyimize koşuyorlar." ifadelerini kullandı.