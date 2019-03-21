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Depremzedeler çadırlarında ilk geceyi geçirdi

Denizli’de dün meydana gelen 5.

21 Mart 2019 Perşembe 11:39
Depremzedeler çadırlarında ilk geceyi geçirdi

Denizli’de dün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşlar, geceyi çadırlarda geçirdi. Vatandaşlar, gece saatlerinde devam eden artçı sarsıntıları çadırlarda da hissettiklerini belirterek, olayın şokunu halen atlatamadıklarını dile getirdi.


Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dün sabah 09.34’te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan deprem sonrası, vatandaşlar geceyi AFAD tarafından ilçenin farklı noktalarına konulan çadırlarda geçirdi. Gece saatlerinde etkili olan ayaz da vatandaşları zor durumda bıraktı. Bölgede Kızılay’ın noktalara kurduğu yemek merkezleri ve kumanya tırları, depremzedelerin gün boyu yiyecek içecek ihtiyacını sağlarken, herhangi bir ihtiyacı olan vatandaşlar için de kriz masaları hazır tutuldu.



Geceden bu yana 90 sarsıntı


Yaklaşık 10 mahallede yıkım ve hasarlara neden olan deprem sonrası bölgeye kurulan 600’e yakın çadırda ilk gecelerini geçiren vatandaşlar, yaktıkları ateşle ısınmaya ve uyumaya çalıştı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yeni güne uyanan vatandaşlar, kahvaltılarını da çadırlarının önünde yaptı. Bölgede, gece ve sabah saatlerinde büyüklüğü 3.7’ye kadar çıkan artçı sarsıntılar kaydedilirken, vatandaşlar bu sarsıntıları çadırlarda dahi hissettiklerini belirterek, olayın şokunu halen atlatamadıklarını dile getirdi.



"Çadırda bile hissediyoruz"


Gecenin çok soğuk geçtiğini belirten Ümmü Apa isimli vatandaş, "Çoluk çocuk perişan haldeyiz. Evlerimiz hasarlı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir çare arıyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Çadırlar iyi ama ayaz var" dedi.


Deprem sırasında okulda olduğunu belirten 9 yaşındaki Velihan Apa da "Okuldayken bahçeye doğru kaçtık. Öğretmenimiz içerideydi, o da korktu. Okul üstümüze düşecek sandık, sonra kaçtık" dedi.


Bir başka afetzede Ramazan Apa ise "Soğuk geçti ama o kadar olacak. Her şey Allah’tan. Devletimize Allah zeval vermesin. Çok kötü anlar yaşadık. Sabah bile deprem oldu, çadırdayken bile hissettik. Allah bir daha böylesini göstermesin. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Çadırda kalmaya devam edeceğiz, işimize bakacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:39
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