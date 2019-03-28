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Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar için kermes düzenledi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde prefabrik sınıflarda eğitimlerini sürdüren depremzede öğrenciler, Yemenli yetim çocuklar yararına kermes düzenlediler.

28 Mart 2019 Perşembe 15:54
Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar için kermes düzenledi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde prefabrik sınıflarda eğitimlerini sürdüren depremzede öğrenciler, Yemenli yetim çocuklar yararına kermes düzenlediler.


2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki deprem nedeni ile hala prefabrik sınıflarda eğitimlerini sürdüren Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 21 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu, bunun 9,8 milyonunun açlık sınırında yaşamaya çalıştığı Yemen’de özellikle yetim çocuklar yararına kermes düzenlendi. Kermese Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kandemir, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çelik, öğrencilerin yardımsever birer birey olmalarını temin etmek ve Yemen’de yardıma muhtaç çocukların sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olabilmek için böyle bir kermes düzenlediklerini belirterek, öğretmen, öğrenci ve velilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Müdür Çelik, "Yemen’de her geçen gün insani kriz artıyor. Oradaki kardeşlerimiz duyarlı vatandaşlarımızın yardımları ile ayakta durabiliyorlar. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz gerçekten büyük bir özveri ve duyarlılık gösterdiler. Hayırda yarışın gözlemlendiği kermesimizde toplanan paralar İHH İnsani Yardım Vakfı’na makbuz karşılığında teslim edilmek sureti ile Yemenli yetim çocuklara ulaştırılacak. Kermesimize destek olan başta Kaymakamımız Halid Yıldız olmak üzere, emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı açıklamada öğretmen, öğrenci, veli dayanışmasının güzel bir örneğini yansıtan kermesin, Yemenli yetim çocukların yaralarının sarılmasına katkı sunacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız, "Yemen’de özellikle çocuklar başta olmak üzere bütün halk ciddi bir sorun ve problem yaşıyor. Yemen halkı açlık ve susuzlukla ve çocuk ölümleri ile karşı karşıyadır. Samsatlı öğrencilerimizin bu konudaki duyarlılıklarını tekdirle karşılıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:54
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