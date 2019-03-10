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Fiji'de deprem! 6.2 ile sallandı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

10 Mart 2019 Pazar 14:29
Fiji'de deprem! 6.2 ile sallandı

Fiji'de merkez üssü başkent Suva'nın 307 km doğusu olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'nin başkenti Suva'nın 307 km doğusunda yerin 571 km altında yerel saatle 20:12'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Fiji'de zaman zaman şiddetli yer sarsıntıları meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:29
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