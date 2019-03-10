Fiji'de deprem! 6.2 ile sallandı ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Fiji'de merkez üssü başkent Suva'nın 307 km doğusu olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'nin başkenti Suva'nın 307 km doğusunda yerin 571 km altında yerel saatle 20:12'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Frank Hoogerbeets yine bildi! Türkiye'de art arda depremler Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Fiji'de zaman zaman şiddetli yer sarsıntıları meydana geliyor.

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