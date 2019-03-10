Fiji'de deprem! 6.2 ile sallandı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.10 Mart 2019 Pazar 14:29
Fiji'de merkez üssü başkent Suva'nın 307 km doğusu olan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fiji'nin başkenti Suva'nın 307 km doğusunda yerin 571 km altında yerel saatle 20:12'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Fiji'de zaman zaman şiddetli yer sarsıntıları meydana geliyor.
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