Depremin yaralarının sarıldığı Malatya’da 3 bin 431 konutun ihalesi yapıldı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde TOKİ Başkanlığı tarafından Malatya'da toplam 5 bin 450 konut inşa edilmesi için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar 3 bin 431 konutun ihalesi yapıldı

Çalık, şuana kadar planlanan konutlardan yaklaşık 3 bin 431’inin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Battalgazi ilçemizin Orduzu Mahallemizin Gelincik Tepesinde 678 konutu kapsayan 1.bölge ile Pütürge ilçemizde 208 konutun yapımı hızlı bir şekilde başlatıldı. Ardından Orduzu Mahallemizin Gelincik Tepesinde 553 konutu kapsayan 2.bölge ile Kale ilçemizde 309 konutun yapımına geçildi. Sonrasında Orduzu Mahallemizin Gelincik Tepesinde 3.bölge olarak 296 konutun, Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerimizde 200 adet köy evlerinin, Battalgazi ilçemizde eski Malatya mahallemize 495 konutun, Pütürge Tepehan bölgemize 96 konutun ve Pütürge ilçemizin merkezinde 105 adet köy evlerinin ihalesi gerçekleştirilmişti” dedi.

Doğanyol’da 491 konutun ihalesi yapıldı

Milletvekili Çalık, depremden en çok hasar gören ilçelerden biri olan Doğanyol’da vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, “TOKİ Başkanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında 29 Temmuz 2020 (bugün) itibariyle Doğanyol ilçemizin Gökçe mahallesine inşa edilecek 129 konut ile İsak ve Çolak mahallelerimize yapılacak 362 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Çok kısa bir süre içerisinde Malatya’mızın depremde hasar gören bölgelerinde konutların yükselmesinde ve depremzedelerimizin yaralarının sarılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.