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Depremin vurduğu ülkede bin 200 mahkum firar etti

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından cezaevinin duvarlarının yıkılmasının ardından 3 ayrı cezaevinden bin 200 kişinin kaçtığı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
Depremin vurduğu ülkede bin 200 mahkum firar etti

Endonezya’da Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunaminin etkisi sürüyor. Depremde ölü sayısı bin 203 olarak açıklanırken, cezaevinin duvarlarının yıkılmasının ardından 3 ayrı cezaevinden bin 200 kişinin kaçtığı kaydedildi. Palu'daki 2 cezaevinde yaklaşık 900, Donggala cezaevinde ise 343 kişinin firar ettiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı yetkilisi Sri Puguh Utami konuya ilişkin açıklamasında, ikisi Palu ve biri Donggala’daki aşırı dolu cezaevlerinden bin 200 mahkumun kaçtığını doğruladı. Başta her şeyin normal olduğunu kaydeden Utami, “Depremin üzerinden bir süre geçtikten sonra cezaevindeki sular yükselmeye başladı. Mahkumlar panikleyerek kaçtılar” dedi. Mahkumların depremden etkilenecekleri için kaçtıklarından emin olduğunu kaydeden Utami, “Bu durum mahkumlar için ölüm kalım meselesiydi” dedi.

Palu’daki iki cezaevinde 100’den fazla mahkum bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:59
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