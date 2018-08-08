Depremin vurduğu Endonezya yardım bekliyor

Endonezya’nın 3.5 milyon nüfusuna sahip Lombok adasında 29 Temmuz’da 6.4 şiddetinde ilk deprem, 5 Ağustos’ta da 7 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi. Depremin ana sebebi Rinjani volkanik dağının faliyete geçmesi ile oldu. Yanardağın faaliyete geçmesiyle toplamda 564 artçı deprem meydana geldi ve yaklaşık 1 hafta daha sürmesi bekleniyor.



Depremlerin etkisiyle sahil kesiminde deniz suyunun 9 cm. yükseldiği tespit edildi. Tsunami uyarısı verilmesine rağmen henüz herhangi bir Tsunami yaşanmadı. Olası bir Tsunami olayı ve Rinjani yanardağının faaliyette olup artçı depremlere sebebiyet vermesiyle yaklaşık 10 bin 62 kişi güvenli alanlarda toplatıldı. Endonezyalılar, kontrollü şekilde güvenli alanlarda bekletiliyor ve ihtiyaç duyulan temel yaşam malzemelerinin dağıtımları devam ediyor.

Bilanço

Meydana gelen depremler sonrasında;

-En az 100 kişi hayatını kaybetti

-401 kişi yaralandı

-10 bin 62 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

-5 bin 448 ev, 37 dükkan, 15 okul, 5 cami, 55 hastane ve 1 köprü hasar gördü

Yardım çalışmaları başladı

İhtiyaç duyulan temel yaşam malzemelerinin giderilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, bugüne kadar; ilk yardım ekipmanları, gıda, su, battaniye, kıyafet ve çadır yardımında bulundu.

Acil Yardım Çalışmaları sürecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle bölgedeki Acil Yardım Çalışmalarına devam edecek. Hayırseverler, ACİL YARDIM yazıp 3072’ye SMS gönderdiğinde 5 liralık yardımda bulunabilecek. Daha fazla yardım etmek isteyen bağışçılar ise İHH’nın internet sitesinden ya da banka hesap numaralarından Endonezya halkına destek olabilecek.