0553 313 94 23

Depremin şiddeti 5 farklı yöntemle ölçülüyor

AFAD, "depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değere" depremin büyüklüğü adının verildiğini söylüyor. ABD'li sismologlar tarafından bulunan Richter ölçeği, depremlerin yaydığı sismik enerjiyi kullanarak, geliştirilen logaritmik formüle büyüklük değerinin hesaplanabilmesine olanak sağlıyor.

27 Eylül 2019 Cuma 12:19
Depremin şiddeti 5 farklı yöntemle ölçülüyor

Deprem, fay hatlarındaki enerji birikiminin açığa çıkmasıyla yer kabuğunda yaşanan kırılmayla gerçekleşir. Böylece biriken enerji açığa çıkar. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü "kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçü" olarak tanımlıyor.

AFAD ise "depremin ortaya çıkardığı toplam enerjiyi karakterize eden, aletsel ölçüm ve hesaplama sonucunda bulunan değere" depremin büyüklüğü adının verildiğini söylüyor. Depremin büyüklüğüyle ilgili ilk ölçümleme sistemi ABD'li sismologlar Charles Richter ve Beno Gutenberg tarafından 1935 yılında geliştirildi.

Richter ölçeği, depremlerin yaydığı sismik enerjiyi kullanarak, geliştirilen logaritmik formüle büyüklük değerinin hesaplanmasını sağlıyor.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün ölçülmesini su dolu bir havuza atıldığında oluşan çevresel dalgalara bakarak, atılan taşın boyutlarının hesaplanmasına benzetiyor.Yerkabuğunda oluşan dalgalanmalar da sismometre adı verilen aletlerle ölçülüyor. Depremin merkez üssünün tespit edilmesiyle birlikte sismometreden alınan ölçümler matematiksel formüller kullanılarak hesaplanıyor ve depremin büyüklüğü ortaya çıkıyor.

Beş farklı yöntem var

Depremlerin büyüklüğünün ölçülmesinde esas olarak beş farklı yöntem kullanılıyor:

Yerel Büyüklük (ML): Richter tarafından önerilen ve Richter ölçeği olarak bilinen yöntem. Ses dalgaları ölçülerek, depremin büyüküğü tespit ediliyor. Ancak bu yöntemle şiddetli depremlerin ölçülmesi yapılamıyor.

Moment Büyüklüğü (Mw): Kandilli Rasathanesi'ne göre, bu, diğerlerine göre en güvenilir ölçüm yöntemi. Kandilli, " Bilim dünyasında, eğer bir deprem için moment büyüklüğü hesaplanabilmişse, diğer büyüklük türlerine gerek kalmadığı düşünülür" diyor. Bu, hesaplaması en karmaşık yöntem ve 4'ün üzerindeki depremler için kullanılıyor.

Süreye Bağlı Büyüklük (Md): Sarsıntının sismometre üzerinde yarattığı titreşimle ölçülür. 5'ten küçük depremler için kullanılıyor.

Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms): Yerel Büyüklük ve Süreye Bağlı Büyüklük yöntemlerinin yetersiz kaldığı, 6'nın üzerindeki depremlerde kullanılıyor. Yüzeyden yayılan dalgalar ölçülerek, büyüklük tespit ediliyor. Ölçüm yapılan mesafe arttıkça bu yöntemin güvenirliği de artıyor.

Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb): Yüzey dalgaları yerine, derinliklere inen dalgaların ölçüldüğü yöntem.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:19
  1. deprem
  2. fay hattı
  3. AFAD
  4. deprem nasıl ölçülür
  5. Richter ölçeği
  6. Kandilli Rasathanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı nükleer tehdit
    1. Pakistan'dan Hindistan'a üstü kapalı..
    2. CHP'den kopup AK Parti'yle yakınlaşma..
    3. Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    4. İran çıkışını dünyaya böyle..
    5. HDP'lilerden evlat nöbetindeki..
    6. AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt..
    7. AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım..
    8. Depremin şiddeti nasıl ölçülür?
    9. Kenan Şahinbaş Tarihi 'Afyon..
    10. Ahşap şiş Adana kebabının lezzetini..
    11. Yeni vergilendirme halk otobüsçülerini..
    12. İsot üretiminde çalışan kadınlar..
    13. Okul bahçesini 'macera park' gibi..
    14. Okul çağındaki çocuklara düzenli süt..
    15. Teslim olan teröristlerden HDP itirafı
    16. Doğalgaza zam gelecek mi?
    17. Sağlık personeli alımı sözleşmeli..
    18. Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı
    19. Karamanoğlu Ahmet Bey olma
    20. Herç ile hayatlar felç
    21. Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu
    23. Kamu bankalarından otomotivcilere..
    24. Memur alimi kamu memur alımı, kamu..
    25. Deprem anında telefon nasıl..
    26. İşte telefon şebekelerinin kilitlenme..
    27. Benzinde 26 kuruş indirim
    28. Unifree yönetimine üst düzey atama
    29. Deprem sonrası 'çalışmamız var' deyip..
    30. Çürük elmalar ayıklanmalı hızlı karar..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’