Çanakkale'deki depremin ardından Kızılay'dan ilk açıklama Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, açıklamalarda bulundu.

Çanakkele'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgelerinde de hissedilen depremle ilgili Kızılay BaşkanıKerem Kınık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler" Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ekiplerin depremle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirterek "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler" ifadelerini kullandı. "Gelişmeler yakından takip edilmektedir" Türk Kızılayı ise "Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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