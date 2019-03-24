Deprem hasarına karşı yerli çözüm

Türkiye’de geliştirilen yerli ve milli izolatörler deprem hasarını en aza indiriyor. Muadillerine oranla daha düşük maliyetlerle geliştirilen izolatörler, depremin yaratabileceği olası zararları minimuma indiriyor.

Deprem anında ameliyat bile yapılacak

Proje ekibinde yer alan deprem yüksek mühendisi Uğurcan Özçamur, “Binanın temeli ile kolonlar arasına yerleştirilen izolatörler ile sarsıntı minimal düzeyde hissediliyor. Böylece olası zararlar en aza indirilmiş oluyor. Bu sistemle cerrahlar, deprem anında bile ameliyatı sürdürecek. Söz konusu cihazlar, yapıların proje özelliklerine göre sonradan da kolon ile temel arasına eklenebiliyor. Ancak en sağlıklısı yapıların mimari aşamasında kullanılması” diye konuştu.

Depremden minimum etkilenilecek

İzolatörlerin bina kapasitesi ve bulunduğu bölgenin deprem riski göz önüne alınarak üretildiğini bildiren Özçamur, “Olası bir deprem durumunda bu sisteme sahip binalar kullanılmaya devam edilebileceği gibi vatandaşların da binaları tahliye etmelerine gerek kalmayacak. Yapılarda her kolona yerleştirilen cihazlar ile kolonların sarsıntı anında sabit kalması sağlanacak. Her bir kolon başı ortalama 2 bin Euro maliyetle depremden minimum düzeyde etkilenilmesi sağlanacak” şeklinde konuştu.