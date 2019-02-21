0553 313 94 23

Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen 5.

21 Şubat 2019 Perşembe 01:05
Depremden korkan vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle korkan vatandaşlar geceyi ateş başında sokakta geçiriyor.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.23’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayvacık’ın Kayalar köyünde yaşayan vatandaşlar depremde oluşan sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşadı. Korku dolun anlar yaşayan köy sakinleri geceyi ateş yakarak sokakta geçirmeye karar verdi.


Geceyi sokakta ateş başında geçiren köy sakinleri yaşanan depremin geçen yılki depremden daha etkili olduğunu ifade etti

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 01:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avustralya'da madende araçlar çarpıştı: 1 ölü, 10yaralı
    1. Avustralya'da madende araçlar..
    2. Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Depremden korkan vatandaşlar geceyi..
    4. Bakan Koca açıkladı: Yüzde 1'in altında
    5. "AP'nin 2018 Türkiye Raporu Taslağı..
    6. 'Brexit' uyarısı: İngiltere ve Avrupa..
    7. Depremle adeta zaman durdu
    8. Irak'ta 4. Uluslararası DEAŞ..
    9. Fransa'da grip salgını 2 bin 800 can..
    10. Irak'ta hastane inşaatları yeniden..
    11. Esrarengiz kokudan etkilenenlerin..
    12. Barzani ile ABD'nin Suriye Özel..
    13. AP Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye..
    14. Konya'da 6 gün içinde 3 yeni obruk..
    15. CHP'li vekil CHP'yi bombaladı!
    16. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm..
    17. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    18. Brezilya Devlet Başkanı: "Emeklilik..
    19. Trump'tan Washington Post'a dava açan..
    20. Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
    21. I. İzzeddin Keykavus ne zaman yaşadı?..
    22. UNICEF'ten Yemen'de taraflara "Hudeyde..
    23. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel,..
    24. Deprem anından hayatınızı..
    25. Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası..
    26. AB ve İngiltere "tedbir maddesini"..
    27. Balgam sökmeye yarayan doğal besinler
    28. Macaristan'dan İsveç'e tepki
    29. Bakan Akar ve Orgeneral Güler Erzurum'da
    30. "Her kapıyı çalacağız, her sokağa..
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk
    MHP'den İP'e geçti ve aday olamayınca çıldırdı: İhanete uğradık, içimizden vurulduk