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Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında kendini oturduğu çay ocağından dışarı atan adam kaçarken binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından son anda kurtuldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:20
Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem sırasında kendini oturduğu çay ocağından dışarı atan adam kaçarken binalardan düşen kiremit ve beton parçalarından son anda kurtuldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Acıpayam’da sabah erken saatlerde meydana gelen ve 30 evin yıkıldığı depremde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. İlçede bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde deprem olur olmaz panikleyen bir kişi çay ocağından can havliyle dışarı çıkıyor. Şahıs gibi başka vatandaşlar da büyük panik ve korku ile kendilerini iş yerleri ve evlerden dışarı atarak kaçışmaya başlıyor. Bu esnada çay ocağından çıkan adam yola birkaç adım attığı esnada çatıdan kopan kiremit ve beton parçaları yola düşmeye başlıyor. Şahıs yukarıdan düşen bir kiremit parçasından ise kıl payı ile kurtuluyor.


Görüntülerde ayrıca park halindeki bir motosikletin görünür biçimde sallanması ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:20
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