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Gündem Depremden de uslanmıyorlar! İzmir sapkınlıkta diretiyor..
Gündem

Depremden de uslanmıyorlar! İzmir sapkınlıkta diretiyor..

LGBT destekçisi sapkınlar, İzmir'de düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 23:19:00 - 2022-11-06 23:38:46
Depremden de uslanmıyorlar! İzmir sapkınlıkta diretiyor..

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'de aileye duyarlı Müslümanlar sapkınlığa karşı büyük yürüyüş gerçekleştirdi.

On binlerce vatandaş, "sapkınlığa dur" dedi.

İzmirli sapkınlar ise Büyük Aile Yürüyüşü'nü düzenledikleri eylemle hedef aldı.

Aileye duyarlı protestocuları "gericilikle" itham eden sapkın destekçisi kurumlar şöyle:

Barış İnşası İnisiyatifi, Doğanın Çocukları, Foça Barış Kadınları, Genç LGBTİ+ Derneği, Halkların Köprüsü Derneği, İzmir Feminist Kolektif, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, İzmir Kadın Platformu, Kadınlar Birlikte Güçlü İzmir, Kadın Savunma Ağı, Kadın Yazarlar Derneği, Kampüs Cadıları, Mor Dayanışma, Mor Sarmaşık, Öğrenci İnisiyatifi, Özgürlükçü Gençlik, Serüven Kültür, SYKP, TİP LGBTİ+ Komisyonu, TÖP, Yeni Demokrat Gençlik, YDK, Yeşil Gelecek Derneği, Yeşil Sol Parti.

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