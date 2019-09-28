0553 313 94 23

Depremdeki köprü yalanı bardağı taşırdı! Sosyal medyanın fayı kırıldı

İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin ardından sosyal medyada dolaşan “Boğaz köprüsünün halatları koptu”, “akşam daha büyük deprem olacağı söylendi” gibi asılsız iddialar depremden daha ağır etkiye neden oldu. İstanbullular geceyi dışarıda geçirirken, panik dolayısıyla pencerelerden atlayan 34 kişi yaralandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:04
Depremdeki köprü yalanı bardağı taşırdı! Sosyal medyanın fayı kırıldı

Olağandışı durumlarda provokasyon merkezi olarak toplumda infiale neden olan sosyal medya, önceki gün gerçekleşen 5,8 şiddetindeki İstanbul depreminde bir kez daha öne çıktı. GSM operatörlerinin adeta iflas ettiği İstanbul’da internet üzerinden korkunç “deprem yalanları” üretildi. Kimi provokatörler 15 Temmuz Köprüsü’nün halatlarının koptuğu yalanını dillendirdi, kimileri de akşam saatlerinde daha büyük depremin olacağının söylendiğini yaymaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki dezenformasyona tepki göstererek özellikle köprüdeki halatların koptuğuna ilişkin söylemin yalan olduğunu duyurdu. İstanbul Valiliği de benzer şekilde söylemlere itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Panikten 34 kişi yaralandı

Gece boyunca 100’ü aşkın artçı depremin yaşandığı İstanbul’da göçük kaynaklı olarak kimsenin burnu dahi kanamazken, panik dolayısıyla pencereden atlama gibi vakalarda 34 kişi yaralandı. Paniğin en büyük sebebi olarak sosyal medyayı işaret eden uzmanlar, bu durumlarda felaket tellallarına değil yalnızca yetkililere kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Akit’e konuşan Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Gezi’ciler ve FETÖ’cüler işbaşında

Panik anında provokasyon ve manipülasyonlar gerçekleştirerek can ve mal kaybının artmasını hedefleyen karanlık kişilikler var. Bu durum depremden daha tehlikeli. Bunu 5.8’lik İstanbul depreminde görmüş olduk. İnsanlar panikle en ufak şeyde camdan atlıyor, deprem anında tedbirsizce koşuşturuyor. Toplanma yeri olarak milleti farklı yerlere yönlendirenler dahi var. Fay hattından daha tehlikeli olan sosyal medya yalanlarına karşı dikkatli olmalıyız. Deprem çantasının yanı sıra provokasyonlara karşı bilinçli olmak da bir deprem tedbiri. Tıpkı Gezi, 17/25 Aralık, 15 Temmuz, PKK’nın bitirilme sürecinde Batılı reklam holdingleri vasıtasıyla kaybımızın çok olması için önceki günkü depremde de yoğun biçimde kara propaganda yürütüldü.

Sosyal medyaya tedbir alınmalı

Tüm bu kara propaganda saldırıların çözümü olarak, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele maddesi ve Afetle Mücadele Planı’nda yer alan Afet ve Kriz İletişimini günümüz koşullarında güncellememiz gerekiyor. Bununla ilgili dinamik bir kurumun kurulmasının adımlarını atmamız gerekiyor. Devletimizin şu an en önemli önceliğinin dezenformasyonla mücadele olduğunu düşünüyorum, zira her kriz ve saldırıda ülkemize milyarlarca dolarlık zarar ve can kaybı vermemize neden oluyorlar.

Sadece yetkililere kulak verelim!

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sosyal medyada oluşturulan algıya kesinlikle kapılmama ve inanmamalıyız. Cumhurbaşkanımız ABD’den gelir gelmez açıklama yaptı. Bunun yanı sıra bakanlarımız, valimiz, AFAD anlık değerlendirmelerde bulundu, bulunuyor. 5,8 gibi bir depremde hasarın olmaması sevindirici. Buna rağmen yok köprü kablosu koptu, yok daha büyük deprem uyarısı yapıldı, böyle bir şey yok. Panik dolayısıyla kendilerini pencerelerden atanlar veya tedbirsiz kaçış sonucunda oluşan yaralanmalar oldu. Sosyal medyayı kötü niyetli kullananların etkisi yüksek oluyor. Halkımız sadece yetkililerin verdikleri bilgilere itibar edilmeli ve kendi güvenliklerini soğukkanlılıkla almalıdır.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:04
  1. sosyal medya
  2. İstanbul depremi
  3. 5
  4. 8 şiddetindeki İstanbul depremi
  5. GSM operatörleri
  6. 15 Temmuz Köprüsü
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. İstanbul Valiliği
  9. Akit
  10. Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş
  11. Gezi olayları
  12. 17/25 Aralık kumpası
  13. 15 temmuz darbe girişimi
  14. PKK
  15. kara propaganda
  16. 11. Kalkınma Planı
  17. Afetle Mücadele Planı
  18. Afet ve Kriz İletişimi
  19. İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
  20. ABD
  21. AFAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den vatandaşlara kritik deprem uyarısı
    1. AK Parti'den vatandaşlara kritik..
    2. Yunan ordusunda postal ve üniforma..
    3. İstanbul depremi sonrası Yusuf..
    4. Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli..
    5. Depremdeki köprü yalanı bardağı..
    6. Sıcak anlar! Polis ateş ederek durdurdu
    7. OGM personel alımı sonuçları ne zaman..
    8. FETÖ ile mücadele böyle mi olmalı?..
    9. İstanbul depremini imam hatiplere..
    10. Mustafa Tahhan dualarla uğurlandı
    11. istanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
    12. Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz..
    13. İş Bankası alımları 2019 İş Bankası..
    14. Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!
    15. MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir..
    16. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi..
    17. Bursa'da cüzdanını bulup getiren..
    18. Sisi'nin bakanı Amerikan Yahudi..
    19. İmran Han'ı taşıyan uçak Amerika'ya..
    20. Rusya'dan dikkat çeken Suriye'de..
    21. Trump'ın ekibinde istifa
    22. Nükleer gücünü masaya sürüp uyarısını..
    23. Vatandaşlar isterse kişisel verilerini..
    24. Deprem çantası hazır mı? Deprem..
    25. Ünlü deprem kahini Hoogerbeets gelen..
    26. Pakistan başbakanının uçağı acil iniş..
    27. Dr. Kalafat: Faylar tek parça halinde..
    28. Ege Denizi'nde can pazarı! İmdatlarına..
    29. Çocuklarda göz kayması neden olur, göz..
    30. İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi