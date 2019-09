Depremdeki köprü yalanı bardağı taşırdı! Sosyal medyanın fayı kırıldı

Olağandışı durumlarda provokasyon merkezi olarak toplumda infiale neden olan sosyal medya, önceki gün gerçekleşen 5,8 şiddetindeki İstanbul depreminde bir kez daha öne çıktı. GSM operatörlerinin adeta iflas ettiği İstanbul’da internet üzerinden korkunç “deprem yalanları” üretildi. Kimi provokatörler 15 Temmuz Köprüsü’nün halatlarının koptuğu yalanını dillendirdi, kimileri de akşam saatlerinde daha büyük depremin olacağının söylendiğini yaymaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki dezenformasyona tepki göstererek özellikle köprüdeki halatların koptuğuna ilişkin söylemin yalan olduğunu duyurdu. İstanbul Valiliği de benzer şekilde söylemlere itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Panikten 34 kişi yaralandı

Gece boyunca 100’ü aşkın artçı depremin yaşandığı İstanbul’da göçük kaynaklı olarak kimsenin burnu dahi kanamazken, panik dolayısıyla pencereden atlama gibi vakalarda 34 kişi yaralandı. Paniğin en büyük sebebi olarak sosyal medyayı işaret eden uzmanlar, bu durumlarda felaket tellallarına değil yalnızca yetkililere kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Akit’e konuşan Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Gezi’ciler ve FETÖ’cüler işbaşında

“Panik anında provokasyon ve manipülasyonlar gerçekleştirerek can ve mal kaybının artmasını hedefleyen karanlık kişilikler var. Bu durum depremden daha tehlikeli. Bunu 5.8’lik İstanbul depreminde görmüş olduk. İnsanlar panikle en ufak şeyde camdan atlıyor, deprem anında tedbirsizce koşuşturuyor. Toplanma yeri olarak milleti farklı yerlere yönlendirenler dahi var. Fay hattından daha tehlikeli olan sosyal medya yalanlarına karşı dikkatli olmalıyız. Deprem çantasının yanı sıra provokasyonlara karşı bilinçli olmak da bir deprem tedbiri. Tıpkı Gezi, 17/25 Aralık, 15 Temmuz, PKK’nın bitirilme sürecinde Batılı reklam holdingleri vasıtasıyla kaybımızın çok olması için önceki günkü depremde de yoğun biçimde kara propaganda yürütüldü.

Sosyal medyaya tedbir alınmalı

Tüm bu kara propaganda saldırıların çözümü olarak, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele maddesi ve Afetle Mücadele Planı’nda yer alan Afet ve Kriz İletişimini günümüz koşullarında güncellememiz gerekiyor. Bununla ilgili dinamik bir kurumun kurulmasının adımlarını atmamız gerekiyor. Devletimizin şu an en önemli önceliğinin dezenformasyonla mücadele olduğunu düşünüyorum, zira her kriz ve saldırıda ülkemize milyarlarca dolarlık zarar ve can kaybı vermemize neden oluyorlar.”

Sadece yetkililere kulak verelim!

İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sosyal medyada oluşturulan algıya kesinlikle kapılmama ve inanmamalıyız. Cumhurbaşkanımız ABD’den gelir gelmez açıklama yaptı. Bunun yanı sıra bakanlarımız, valimiz, AFAD anlık değerlendirmelerde bulundu, bulunuyor. 5,8 gibi bir depremde hasarın olmaması sevindirici. Buna rağmen yok köprü kablosu koptu, yok daha büyük deprem uyarısı yapıldı, böyle bir şey yok. Panik dolayısıyla kendilerini pencerelerden atanlar veya tedbirsiz kaçış sonucunda oluşan yaralanmalar oldu. Sosyal medyayı kötü niyetli kullananların etkisi yüksek oluyor. Halkımız sadece yetkililerin verdikleri bilgilere itibar edilmeli ve kendi güvenliklerini soğukkanlılıkla almalıdır.”