Depremde, ‘yat-korun-tutun’ çok önemli

TMMOB Eskişehir Makina Mühendisleri Odası’nın seminerleri sürüyor. Bu hafta sonunda oda toplantı salonunda yapılan ’Deprem Bilinçlendirme Semineri’ni AKUT’un gönülleri tarafından yapıldı.

Ahmet Arıcı, İsmail Külgömen, Özge Sav ve Kader Erez tarafında yapılan sunumda; deprem tanımı, deprem öncesi hazırlıklar, deprem anı hareket, tarzlarımız ve sonrasında yapmamız gereken öneriler anlatıldı. Deprem anında kapalı alanlarda güvenli noktalarda ’Yat-Korun-Tutun’ yapılması gerektiğini vurgulayan Ahmet Arıcı, “Kesinlikle koşmamalı, ayakta durmamalıyız. Dış alanlarda ise yüksek binalardan uzakta, elektrik direklerinden, ağaçlardan uzak noktalarda çökmeliyiz” dedi.

Deprem öncesi önlemleri de anlatan Arıcı, “Yapısal olmayan eşyaların sabitlenmesi, toplanma noktalarının belirlenmesi, acil durum eylem planlarınızın hazırlanması, acil durum çantasının hazırlanması gerekir” diye konuştu.