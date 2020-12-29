Depremde tavukların kaçışma anı böyle görüntülendi!

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya dahil toplam 15 ülkede hissedildi. Depremin merkezi olan Petrinja'da birçok yerleşim yeri yıkılırken, deprem anına ait kamera görüntüleri geldi.

Deprem hayvanları da panikletti

Öte yandan bölgeye yakın bir yerde bulunan bir tesisteki tavukların kaçışma anı da kameralara yansıdı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte yüzlerce tavuk panik içinde kaçışmaya başladı.

Dün de art arda iki deprem meydana gelmişti

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedilmişti. Depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedilmişti.