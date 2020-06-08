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Aktüel

Depremde minarenin taşları ayrıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Cami minaresinin taşları Pütürge depremiyle birlikte ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:54:06 -
Depremde minarenin taşları ayrıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Cami minaresinin taşları Pütürge depremiyle birlikte ayrıldı.


Önceki gün merkez üssü Malatya’nın Pütürge olan 5.0 büyüklüğündeki depremde Çatbahçe Camii’nin minaresinde hasar oluştu. Elazığ Sivrice depreminde hasar gören ve taşlarda ayrıklaş oluşunca, köylüler minarede önlem aldı. Minarenin çevresi ip sarılarak çembere alındı.


Pütürge depremiyle birlikte hasar gören minarenin hasarı büyüdü. Minarenin şerefesinin olduğu kısımda da hasar olduğu ifade edildi.

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