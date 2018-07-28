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Depremde cezaevinden kaçan mahkum bakın nerede yakalandı

Van'da 7 yıl önce meydana gelen depremde cezaevinden kaçan kişi Başkale ilçesinde enselendi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:51
Depremde cezaevinden kaçan mahkum bakın nerede yakalandı

Van'da 7 yıl önce meydana gelen depremde cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden F.A'nın Başkale ilçesindeki evine geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, F.A'yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A'nın "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı belirlendi. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:51
  1. Van
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. firar

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