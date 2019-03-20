Depremde ahır çöktü, inekler enkaz altında kaldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir ahır çöktü. Enkaz altında kalan inekleri çıkaran bir kişi o anları ‘cehennemi yaşadık’ diye özetledi.

Acıpayam ilçesinde sabah 09.34’de meydana gelen depremde ilçedeki birçok mahallede bulunan eski toprak ev ve ahırlar yıkıldı. Küçükhöyük Mahallesi’nde Himmet Hız isimli bir vatandaşa ait ahır çöktü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ekipleri sevk edildi. Himmet Hız enkaz altında kalan ineklerinin 16’sının kurtarıldığını ve adeta cehennemi yaşadıklarını kaydetti. Bölgede bazı eski toprak evlerin de yıkıldığı ve bazılarının ise oturulamayacak hale geldiği belirtildi.

Öte yandan, bazı evlerde ise depremden dolayı yangın çıktı.