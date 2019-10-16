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Deprem ve binalarımız

Gazetemiz okurlarından Osman Demir, "Deprem ve binalarımız" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:24
Deprem ve binalarımız

Osman Demir

Bina Değerlendirme, Ön İnceleme ve Sınıflandırma

2000’den sonra ruhsat alıp yapılan yapılar, YENİ YÖNETMELİKLERE GÖRE ve YAPI DENETİM KONTROLÜNDE yapıldığı için, çok sağlam ve garantisi olan GÜVENLİ yapılardır. Kuvvetli bir depremde de yıkılma ihtimali yoktur. İnceleme yaptırmaya bile ihtiyaç yoktur.

2000 yılından önce yapılan denetimsiz ve kontrolsüz binalar 2. SINIF BİNALARDIR. Bunların da hepsi aynı değildir. Sağlamlığına göre bu binaları da 4 kısıma ayırabiliriz.

1-TEHLİKELİ SAYILMAZ, OTURULABİLİR BİNA. Deprem öncesi teknik esas ve yönetmeliklere göre yapılmış olsa da, beton kalitesi ve demir donatısı iyi binadır. Projeye aykırı önemli bir büyütme ve proje dışına çıkma yoktur. Mühendislik müteahhitlik hizmeti almış kolon ve kirişlerinde her hangi bir çatlama kırılma yoktur. Bina yaşı 20’yi geçtiği için temellerde ve bodrum kolon perdeleri su ve nemden dolayı zarar görmeye başlamıştır. Temel ve perdeler su ve neme karşı izolasyon yapılmalı.

Orta şiddette bir depremde yıkılmaz, hasar alabilir. Kuvvetli bir depremde yıkılma riski azdır, hasar alabilir.                                   

2-RİSK BARINDIRAN VE KISMEN TEHLİKELİ SAYILABİLECEK BİNA. Beton kalitesi yetersiz, demir donatıları eksik zayıf bina. Temel, kolon veya kirişlerde çatlaklar vardır. Orta şiddette bir depremde yıkılmaz ve hasar görür. Şiddetli bir depremde kesin hasar görür yıkılma riski de fazladır. İlgilenilmesi, güçlendirilmesi gereken bina.

3-OLDUKÇA TEHLİKELİ VE OTURULMAMASI GEREKEN  BİNALAR. Beton kalitesi çok düşük, demir donatısı çok eksik, yetersizdir. Kolon ve kirişlerde önemli çatlaklar, hatta hasarlar vardır. GÜÇLÜ BİR DEPREMDE KESİN YIKILIR, ORTA ŞİDDETTEKİ BİR DEPREMDE yıkılma tehlikesi var, yıkılmasa da KESİN HASAR ALIR.  Yıkılıp  yenilenmesi gerekir.

4-BOŞALTILMASI GEREKEN ÇOK TEHLİKELİ BİNALAR.

Projesiz ya da projeye hiç uyulmadan, teknik ve mühendislik hizmeti, hatta müteahhitlik hizmeti almadan kontrolsüz yapılmış, beton kalitesi çok düşük ve demir donatısı çok eksik binalar. Kolon ve kirişlerde önemli çatlaklar ve hasarlar vardır. Orta şiddette bir depremde kolayca yıkılır. Hatta hiç deprem olmadan da zaman içinde kendi kendine yıkılabilir. DERHAL BOŞALTILIP YIKILMASI GEREKİR.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:24
  1. Osman Demir
  2. Bina Değerlendirme Ön İnceleme ve Sınıflandırma
  3. YAPI DENETİM KONTROLÜ
  4. deprem
  5. beton kalitesi

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