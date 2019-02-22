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Deprem uzmanı o faya dikkat çekti: "Kırılırsa Kuzey Ege ve İzmir içinde çok tehlikeli olur"

Deprem Uzmanı Prof.

22 Şubat 2019 Cuma 16:10
Deprem uzmanı o faya dikkat çekti: "Kırılırsa Kuzey Ege ve İzmir içinde çok tehlikeli olur"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ayvacık depremiyle ilgili, "Bu son deprem Ayvacık’taki 2 yıl önce olan depremden farklı olarak olarak ana fay hattı Bayramiç fayındadır. Bunun anlamı; bu fay hattında potansiyel olarak şiddetinde potansiyel bir deprem söz konusudur. Bunun diğer tarafındaki ise Skiros çukurundaki Babakale fay hattı bir düğüm noktasıdır. Skiros fayı kırılırsa Kuzey Ege ve İzmir içinde çok tehlikeli olur" dedi.


Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ayvacık’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Ayvacık depreminin 2 yıl sonra tekrarladığına dikkat çeken Üşümezsoy, önemli uyarılar yaptı. Üşümezdoy, "Ayvacık depremi 2 yıl sonra yeniden tekrarlandı. Bunun anlamı nedir diye sorduğumuzda; Ayvacık’taki normal faylar iki büyük fayı birleştiren köprü faylardı. Bu faylardan biri karaya doğru giden Ayvacık’dan doğuya doğru Yenice’ye uzanan bir fay hattıdır" dedi.



"Skiros fayı kırılırsa Kuzey Ege ve İzmir içinde çok tehlikeli olur"


Üşümezsoy, "Bunun anlamı, bu fay hattında potansiyel olarak 6.5-7 büyüklüğünde potansiyel bir deprem söz konusudur. Uzunluğu ve fay hattının devamındaki depreme bakarsak, Yenice depremi 7,2’lik bir depremle 1952 yılında kırılmıştır. Bayramiç-Avcılar kesiminde stres birikmiştir. 10 kilometre alanda 5’lik depremler olmaktadır. Bunlar önemli değildir; ama ileride kıracağı 500 veya bin kilometre karelik alanın kırılması açısından önemlidir. 500 kilometrelik bir alan yırtılırsa, 6.5 şiddetinde bir deprem bin kilometrelik bir alan yırtılırsa 7’lik depreme yol açar. Özetle söylersek; Ayvacık’taki Bayramiç’e doğru giden fay hattında daha bir ciddi depremi işaret etmektedir. Bunun diğer tarafındaki ise Skiros çukurundaki Babakale fay hattı bir düğüm noktasıdır. Skiros’dan gelen fay ile Kazdağları’nın kuzeyinden gelen Bayramiç fayının birleştiği doğuya giden noktada bir deprem yaparsa kesin 7’lik bir deprem yapar. Bunlarda gerek Bozcaada, gerekse Midilli hattında tarihsel depremler oluşturmuştur. İki yıl evvel Babakale düğümünde olan depremden, sonraki risk Foça; yani Midilli fayında olabileceğini vurgulamıştık. 6.2’lik deprem olduğu zaman fayın yarısı kırılmıştı. Skiros fayı kırılırsa Kuzey Ege ve İzmir içinde çok tehlikeli olur. Fay hatlarında küçük küçük yırtılmalar başlamıştır. Bir gün 6.5 veya 7’lik depreme yol açacaktır. Bu neticede kaçınılmaz bir süreçtir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:10
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