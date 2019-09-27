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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'da en çok korkulan yeri açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi sonrası yaptığı açıklamada "Bizim en çok korktuğumuz yer, Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası. İstanbul'u İstanbul yapan tarihi kalıntıların bulunduğu yer" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 13:55
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'da en çok korkulan yeri açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıları değerlendirdi.

"En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, haritayı göstererek, "Burada ikinci bir kırık daha var. Sanki balık sırtı gibi. Yalova Altınova'nın olduğu yerden bir kılçık daha çıktı kırık. Bostancı'ya kadar kırıldı. Kimse bundan söz etmiyor" diyerek şu sözleri kaydetti:

"Bizim en çok korktuğumuz yer, Fatih ilçesi, Fatih-Eminönü yarımadası. İstanbul'u İstanbul yapan tarihi kalıntıların bulunduğu yer. Burası depremden çok etkilenecektir. Her depremde surlarda çatlamalar ve yıkılmalar olur. Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Kanarya, Cumhuriyet, Menekşe mahallesi çok etkilenecektir. Daha sonra Avcılar tekrar etkilenecektir. Esenyurt'un bulunduğu kesimler, daha sonra Gürpınar'ın heyelan kesimleri, Pekmez, Pınarkent çok etkilenecek. Kumburgaz, Silivri, Marmaraereğlisi buralar depremden en çok etkilenecek yerler."

Ne olmuştu?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 13:55
  1. Yalova
  2. Kocaeli
  3. Bursa
  4. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
  5. İSTANBUL DEPREM

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  • Evren GenişEvren Geniş23 dk önce
    Konuşup cübbeli hoca gibi başımın belaya girmesini istemem ama toplumun durumu hiç iyi gözükmüyor. Umarım başımıza felaket gelmez.

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