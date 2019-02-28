0553 313 94 23

Deprem tatbikatını gerçek sandılar

Tokat’ta yapılan deprem tatbikatını gerçek sanan bazı valilik personeli kısa süreli panik yaşadı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:56
Deprem tatbikatını gerçek sandılar

Tokat’ta yapılan deprem tatbikatını gerçek sanan bazı valilik personeli kısa süreli panik yaşadı.


Tokat Valiliği binasında Sivil Savunma Günü dolayısı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği binada deprem sonrası tahliyesi yapıldı. Deprem anında çök, kapan, tutun hareketini yapan bazı valilik çalışanları, sarsıntının durmasının ardından binayı terk etti. Bu sırada deprem tatbikatından habersiz olan bazı çalışanlar gerçekten deprem olduğunu düşünerek sağa sola kaçıştı. Durumun anlaşması ile yaşanan panik yerini gülümsemelere bıraktı.AFAD ekipleri ise 3. kattan halat yardımı ile aşağı inerek küçük bir gösteri yaptı.



Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, sivil savunma günü dolayısı ile yapılan deprem tatbikatı öncesinde; çök, kapan, tutun hareketini yapılması yönünde valilik çalışanlarını bilgilendirdiklerini söyledi. Tatbikatta gerçek deprem olduğunu sananların olduğunu ifade eden Sarıçiçek, “Valilik çalışanlarının 3’de 2’sinin tatbikattan haberi yoktu. Onlarda deprem olduğunu sanmışlar. Gerçekçi bir doğal bir tatbikat oldu. En azından onlarda deprem anında ne yapmaları gerektiğini öğrenmiş oldular” dedi.


Deprem tatbikatı sonrasında AFAD ekipleri araç ve gereçleri vatandaşlara tanıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla yakalandı
    1. Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla..
    2. Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü
    3. Kura çekiminde gerginlik
    4. Bir bölümü trafiğe açılan Haydarpaşa..
    5. Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit..
    6. Resmi açıklama | Erzurumspor..
    7. Cumhur İttifakı adayı Başkan Çerçi,..
    8. Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da..
    9. Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran..
    10. Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    11. Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar..
    12. Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat..
    13. Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? |..
    14. AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması
    15. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
    16. Terör Örgütü FETÖ davasında sanıklara..
    17. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    18. Güneydoğu'da kültür sanat
    19. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    20. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."