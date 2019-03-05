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Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Birinci derece deprem bölgesinde olan Çankırı’da "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

05 Mart 2019 Salı 18:24
Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Birinci derece deprem bölgesinde olan Çankırı’da "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.


Çankırı’da Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata İl AFAD, itfaiye, polis, 112 ve UMKE ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Senaryoya göre Çankırı merkezli bir deprem meydana geldi. Depremde okulda yapılan anonsla birlikte öğrenciler güvenli bölgelere tahliye edildi. Tahliye sonrasında yaralanarak içeride kalan öğrencilere AFAD ve UMKE ekipleri tarafından ulaşılarak başarılı bir şekilde dışarı çıkarıldı.


Yapılan tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, "Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle Çankırı’da AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde doğal afetlere hazırlık, depreme hazırlık, amacıyla ilimizde bu konudaki kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu görmek deprem anında herhangi bir doğal afet durumunda nasıl müdahale ettiğimizi görmek ve deprem konusunda ve diğer afetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca sürecek programlarımızın bir parçası olan Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisemizde deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatta, arama kurtarma faaliyetlerinde bulunması gereken kurum ve kuruluşlar, burada bulundu. Deprem anında kriz merkezimizin nasıl çalıştığı, bilgilerin nasıl aktarıldığı ve ilgili arama kurtarma ekiplerinin olay yerine intikallerinin nasıl sağlandığını görmek açısından bir tatbikat oldu. Şu an itibariyle de tatbikatımız başarılı bir şekilde sona erdi" dedi.


Kılıç, "İlimiz birinci derece deprem bölgesinde. Ancak biz deprem ve her türlü doğal afetlerle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Buna her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. İnsan sağlığının can güvenliğinin bizim için birinci sırada olduğunu bütün imkanlarımızın insan hayatını kurtarmak için hazır bulunduğunu biliyoruz. Bu açıdan da bu tatbikatımız başarıyla sonlandırılarak depreme hazırlık olduğumuzu gösterdik. Tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:24
  1. doğa

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