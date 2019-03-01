Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sivil savunma ekipleri tatbikata katıldı. Okulun Sivil Savunma Kulübünün hazırlamış olduğu senaryo doğrultusunda yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği siren seslerinin duyulmasıyla beraber öğrenciler düzenli bir şekilde öğretmenlerinin nezaretinde tahliye edildi. Binada yaralı olarak mahsur kalan bir öğrenciler AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yine senaryo gereği depremin artçı etkileriyle ortaya çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını söndürdü.

Okul Müdürü Mehmet Küçük, Adıyaman’ın deprem bölgesinde yer aldığını ifade ederek, idare olarak öğrencilerin deprem ve doğal afetlerden korunma bilincine sahip olması için böyle bir tatbikatı yaptıklarını ifade etti.