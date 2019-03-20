Deprem sonrası Whatsapp’lı önlem Denizli’de meydana gelen 5.

Denizli’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından okul müdürlerine yollanan Whatsapp mesajı sonrası okul bahçesinde bekletildi.

Merkez üstü Denizli-Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de hissedildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, yaşanan deprem sonrası okul müdürlüklerine Whatsapp’la mesaj yollayarak öğrencilerin korkmaması için bir süre okul bahçesinde tutulmasını istedi. Gelen mesaj üzerine ilçedeki tüm okullar çocukları bahçeye çıkararak bir süre bekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.