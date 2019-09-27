0553 313 94 23

İstanbul depremi sonrası Türk Telekom'dan açıklama

İstanbul depremi sonrası açıklama yapan Türk Telekom, mobil iletişimdeki sesli aramalarda aksaklık yaşandığını, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerinde sorun olmadığını belirtti.

27 Eylül 2019 Cuma 10:10
İstanbul depremi sonrası Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, depremin ardından yaşanan sürece ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26 Eylül 2019 saat 14.00'te İstanbul'da 5,8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır. Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:10
  1. İstanbul
  2. Türk Telekom
  3. istanbul depremi

YORUM YAZ

  • HırsızTelekomHırsızTelekom4 dk önce
    Dalga geçiyor g****lar. Bende geçen ay ödemediğim fatura için özür dileyeyim öyleyse. Bakalım kabul edecekler mi?
  • hasanhasan7 dk önce
    yönetim, biraz şerefin varsa istifa edersin
  • HasanHasan8 dk önce
    Sizler için millet sağılmalık inekten başka birşey değil.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul depremi sonrası Şişli'de balkon çöktü
  1. İstanbul depremi sonrası Şişli'de..
  2. Bridgefy uygulaması nedir? Bridgefy..
  3. Bursa'da ormanları saran tırtıllar..
  4. Alemdar’dan Karahasanoğlu’na geçmiş..
  5. İşte binanızın riskli olabileceğini..
  6. İstanbul'da okullar bugün tatil mi?..
  7. Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya tokat..
  8. İmamoğlu'ndan İstanbul depremi..
  9. İstanbul'da o okullar tatil edildi
  10. ‘F-35’in ortağıyız’
  11. Adana'da kamyonet duvara çarptı: 3..
  12. 13 yıl önce kaybolmuştu...Anne ile..
  13. Formula 1'de sıradaki durak Rusya
  14. Deprem sonrası Türk Telekom'dan açıklama
  15. Bina deprem sigortası fiyatları |..
  16. CHP HDP ile birlikte yeni oyun peşinde
  17. ABD’den PKK-YPG’ye can suyu gibi rapor
  18. 20 ilde dev operasyon! Çok sayıda..
  19. Deprem sonrası okullar tatil mi? 27..
  20. Volkswagen'den Türkiye açıklaması
  21. ABD'de korkunç olay: Sınıf..
  22. Rusya, K. Kore'ye ait 3 gemiye el koydu!
  23. Şengör: Büyük İstanbul depremi..
  24. "İstanbul'da iki tane daha deprem..
  25. İstanbul'da son 16 saatte 144 artçı..
  26. Çanakkale'de Bizans 'hazinesi' bulundu!
  27. Gri kategorideki terörist Bayram..
  28. Manchester United'dan Pochettino için..
  29. Dünyanın yeni yıldızı Erdoğan
  30. Ali Koç kesenin ağzını açtı!
İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

Günün Karikatürü

27 Eylül 2019
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’