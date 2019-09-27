Deprem sonrası okullar tatil mi? 27 Eylül 2019 Cuma günü okul var mı?

Depremin ardından tatil kararını merakla bekleyenlere valilik açıklama yaptı! 27 Eylül 2019 Cuma günü okullar tatil mi? Deprem sonrası okula gidilecek mi? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 10:01
Deprem sonrası okullar tatil mi? 27 Eylül 2019 Cuma günü okul var mı?

Depremin ardından tatil kararını merakla bekleyenlere valilik açıklama yaptı! 27 Eylül 2019 Cuma günü okullar tatil mi? Deprem sonrası okula gidilecek mi? İşte detaylar...

Dün yaşanan deprem sebebiyle okullar o saat itibariyle tatil edilmişti. Devam eden artçıların, İstanbul ve Silivri'de birçok kişinin sokaklarda kalmasına sebep oldu. Bu korku sebebiyle veliler çocuklarını okula göndermek istemiyordu.

İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde oldu?

Valilik açıklama yaptı!

Ali Yerlikaya; “Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır.” sözleriyle okulların tatil olmadığını duyurdu.

okul

Günün Özeti

  1. İstanbul
  2. deprem sonrası okullar tatil mi
  3. yalovada okullar tatil mi
  4. istanbulda okullar tatil mi
  5. istanbulda okullar tatil mi?
  6. istanbulda okullar tatil mi yarın
  7. yarin istanbulda okullar tatil mi
  8. okullar tatil mi
  9. deprem tatili
  10. tatil
  11. 27 eylül 2019 deprem tatili
  12. depremde okullar tatil mi
  13. depremden sonra okullar tatil mi
  14. okullar depremden sonra tatil mi
  15. valilik açıklaması
  16. deprem için valilik açıkalması

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları