Deprem sonrası okullar tatil mi? 27 Eylül 2019 Cuma günü okul var mı?

Depremin ardından tatil kararını merakla bekleyenlere valilik açıklama yaptı! 27 Eylül 2019 Cuma günü okullar tatil mi? Deprem sonrası okula gidilecek mi? İşte detaylar...

Dün yaşanan deprem sebebiyle okullar o saat itibariyle tatil edilmişti. Devam eden artçıların, İstanbul ve Silivri'de birçok kişinin sokaklarda kalmasına sebep oldu. Bu korku sebebiyle veliler çocuklarını okula göndermek istemiyordu.

İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde oldu?

Valilik açıklama yaptı!

Ali Yerlikaya; “Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır.” sözleriyle okulların tatil olmadığını duyurdu.