Deprem sonrası İstanbul'da korkutan anlar! Sokağa girişler kapatıldı İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,8 şiddetinde depremin ardından hasar aldığı belirtilen Beyoğlu'ndaki bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binada çökme riski oluştuğu için bina boşaltıldı ve sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Ayrıntılar geliyor...

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