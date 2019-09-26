İstanbul depremi sonrası Enerji Bakanlığından açıklama
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık" dedi.26 Eylül 2019 Perşembe 16:45
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık" dedi.
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