İstanbul depremi sonrası Enerji Bakanlığından açıklama İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık" dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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