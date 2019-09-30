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Deprem sonrası dikkat çeken araştırma! 10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

İstanbul’da Areda Survey tarafından yapılan deprem araştırması, insanların yüzde 83’ünün 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük ve yıkıcı bir deprem olacağını beklediğini ortaya çıkardı. Katılımcıların yüzde 47’si de deprem sonrası iletişimi sağlayamayan GSM operatörünü değiştirmeyi düşünüyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:59
Deprem sonrası dikkat çeken araştırma! 10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

26 Eylül Perşembe günü Silivri açıklarında yaşanan ve İstanbul’da büyük paniğe neden olan 5,8’lik depremin ardından deprem araştırması yapıldı. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan İstanbul Deprem Araştırması’na bin 603 kişi katıldı. 26 Eylül de yaşanan 5,8’lik depremi hisseden kişi sayısının yüzde 89 olduğu araştırmada daha önce şiddetli bir deprem yaşayanların sayısı yüzde 76 olarak belirlendi. Olası bir deprem için yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin sayısı yüzde 8 iken, olası depreme kendilerinin yeterli önlem aldığını düşünen insan sayısının ise yüzde 21,5.

İnsanlar evlerinin güvenli olduğunu düşünmüyor

Araştırma kapsamında insanların oturdukları evlere güveninin Ağustos ayına göre azaldığı ortaya çıktı. Ağustos ayında, oturdukları eve güvenenlerin sayısı yüzde 34,9, kısmen güvenenlerin sayısı yüzde 42, iken; Eylül ayında ise güvenenlerin sayısı yüzde 27,1, kısmen güvenenlerin sayısı ise yüzde 49,7 oldu.

Yüzde 77 deprem anında ne yapacağını bilmiyor

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 77,4’ünün deprem anından ne yapacağını bilmediği ortaya çıktı. Acil toplanma alanlarının yerini bilenlerin sayısı yüzde 49,4 iken, bilmeyenlerin sayısı ise yüzde 50,6 olarak belirlendi.

En çok AFAD güven veriyor

Araştırmadaki ‘Muhtemel bir depremde hangisinin size ilk olarak yardım edeceğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplar da insanların en çok AFAD’a güvendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Eylül ayında AFAD’a güvenenlerin sayısı yüzde 50,6, belediyelere güvenenlerin sayısı yüzde 19,7, Sivil Toplum Kuruluşlarının yardım edeceğini düşünenlerin sayısı yüzde 17 olarak belirlendi.

Yüzde 47, GSM operatörünü değiştirecek

Araştırma kapsamında Deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim kopukluğu sorununu katılımcıların yüzde 88,5’i operatörlerin alt yapı yetersizliği olarak değerlendirdi. Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin sayısı ise yüzde 47 oldu.

Deprem uzmanlarına güveniliyor

Katılımcıların yüzde 50,3’ünün televizyonda ve sosyal medyada görüş bildiren deprem uzmanlarına güvendiği ortaya çıkarken, deprem sonrası en çok kullanılan haber kaynakları ise yüzde 39,4 ile televizyon, yüzde 30 ile sosyal medya, yüzde 26,4 ile internet haber ve yüzde 4 ile yakın çevre oldu.

Akla ilk gelen çocuklar oldu

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre araştırmaya katılanların yüzde 55,3’ü ‘deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi?’ sorusunu çocuklarım olarak yanıtladı. Katılımcıların yüzde 23,1’i bu soruya anne-baba-kardeş derken, yüzde 16,7’si eşim, yüzde 3,6’sı evim, yüzde 1,1’i sevgilim, yüzde 0,2’si ise komşum cevabını verdi.

Ev alırken depreme dayanıklılığına bakılmıyor

Bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusunu yüzde 43, hayır olarak cevaplarken, yüzde 26,8 bu soruya evet yanıtını verdi. Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların sayısı yüzde 37,3 iken, araştırmayanların sayısı ise 62,7. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.  

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:59
  1. Silivri
  2. İstanbul
  3. deprem
  4. Areda Survey
  5. GSM
  6. telefon
  7. İstanbul Deprem Araştırması

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