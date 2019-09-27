0553 313 94 23

Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması: İstanbul için bir hazırlığımız var!

İstanbul'da dün yaşanan 5,8'lik depremle ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Deprem verileri için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul için bir hazırlığımız var son verileri de alıp kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 11:40
Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması: İstanbul için bir hazırlığımız var!

21.Besni Eğitim Bayramı'na katılmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Adıyaman ziyaretimizle beraber Adıyaman'ın eğitim sistemini gözden geçirmek, Adıyaman'daki temel ihtiyaçları bir şekilde konuşma fırsatımız olacak. Adıyaman'daki eğitim faaliyetlerine katılıp okul yöneticilerimiz, eğitim yöneticilerimizle ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Hayırsever ve iş adamlarımızla Adıyaman'ın temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarımızla belli bir çalışma ve toplantı da yapacağız'' dedi.

'Son verileri kamuoyu ile paylaşacağız'

Bakan Selçuk dün İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremle ilgili soruyu yanıtlarken, ''Deprem verileri için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul için bir hazırlığımız var son verileri de alıp kamuoyu ile paylaşacağız'' dedi.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler ziyaretin ardından 21.Besni Eğitim Bayramı'na katılmak üzere Besni ilçesine hareket etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:40
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Adıyaman
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  5. deprem
  6. istanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul bahçesini 'macera park' gibi yaptılar
    1. Okul bahçesini 'macera park' gibi..
    2. Okul çağındaki çocuklara düzenli süt..
    3. Teslim olan teröristlerden HDP itirafı
    4. Doğalgaza zam gelecek mi?
    5. Sağlık personeli alımı sözleşmeli..
    6. Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı
    7. Karamanoğlu Ahmet Bey olma
    8. Herç ile hayatlar felç
    9. Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu
    11. Kamu bankalarından otomotivcilere..
    12. Memur alimi kamu memur alımı, kamu..
    13. Deprem anında telefon nasıl..
    14. İşte telefon şebekelerinin kilitlenme..
    15. Benzinde 26 kuruş indirim
    16. Unifree yönetimine üst düzey atama
    17. Deprem sonrası 'çalışmamız var' deyip..
    18. Çürük elmalar ayıklanmalı hızlı karar..
    19. Rönesans, uluslararası bir petrokimya..
    20. 100 milyar $’lık ticarete hazırız
    21. İncirlik Üssü'nde operasyon!
    22. Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak,..
    23. Dr. Metanet Oğuz: Kısırlık sorunu..
    24. Memur alımı son dakika memur alımı..
    25. Çırak sayısı yüzde 10 azaldı
    26. Gencebay'dan çok sert tepki:..
    27. AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki!..
    28. Galatasaray'ın kadrosunda kimler var?..
    29. OSB’lerin nabzını tuttu
    30. İŞKUR üniversite personel alımı İŞKUR..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’