Deprem sonrası AFAD ve Kızılay'dan kritik uyarı! 'Evlere girmeyin'

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"İstanbul'da 99 depremi öncesinde inşa edilen binaların büyük bir çoğunluğu riskli." diyen Başkan Kınık, "Deprem değil ama felakete hazırlıksız yakalanmamız kötü sonuçlar meydana getiriyor. Özellikle Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece bölgesinde oturan vatandaşlarımız daha hassas davranmalı." ifadelerini kullandı.

'Binalarında çatlak olanlar evlerine girmesinler'

Başkan kınık evlerinde hasar olan vatandaşları da uyararak, sözlerine şöyle devam etti:

"AFAD'ın incelemeleri neticesinde bize verecekleri talimatları bekliyoruz. Biz vatandaşlarımızın önümüzdeki geceleri rahat geçirebilmeleri için de saha da olacağız. Şu uyarıyı yapmak istiyorum ki binalarında daha önce olmayan çatlaklar gören vatandaşlar evlerine kesinlikle girmesinler ve hasar tespit ekiplerinin incelemesini beklesinler."

AFAD da uyardı

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

