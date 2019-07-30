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Deprem simülasyon merkezinde eğitimler başladı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve teknik donanımı açısından bölgenin en büyük Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, kapılarını Malatyalılara açtı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:31
Deprem simülasyon merkezinde eğitimler başladı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve teknik donanımı açısından bölgenin en büyük Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, kapılarını Malatyalılara açtı. Başkan Çınar, eğitime verdikleri önem ve değerden dolayı Yeşilyurt’a böylesine anlamlı bir yatırımı kazandırmaktan onur duyduklarını söyledi.


Çilesiz Mahallesinde 6 bin 980 metrekare alanda yapımı tamamlanan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, ilk olarak TOKİ Evleri Cami ve Kuran Kursu öğrencilerini ağırladı. Uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen teorik ve pratik eğitimleri takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, amaçlarının çocuklara erken yaşlarda deprem eğitimi verip, bilinçlendirmek olduğunu söyledi.


Bölgenin en büyük deprem eğitim merkezini Yeşilyurt’a kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çınar, “Bölgemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu yönde ki teorik ve pratik eğitimler büyük önem taşımaktadır. Hemşehrilerimizin doğal afetler ve deprem konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri için bu tür yatırımlar her açıdan değerli ve kıymetlidir. Okulların kapalı olması nedeniyle yaz döneminde çocuklarımızın eğitim hayatlarına bu tür programlarla katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Amacımız, çocuklarımızı her alanda geliştirmek ve eğitmektir. Çocuklarımıza yönelik başlatılan eğitim çalışmalarında depremin oluş nedenleri, alınacak önlemler, sığınakların kullanma şekli ve panik yaşamak yerine güvenli korunma teknikleri öğretilmektedir. Hizmet binamızda depremin bire bir yaşanmasını sağlayan sarsma tablasının olduğu eğitim odamızda daha önceden kentimizde yaşanan depremlerin şiddetine göre ayarladığımız cihazımız sayesinde çocuklarımıza depremi bire bir yaşatıyoruz ve bu vesileyle deprem şiddetinin sonuçlarını da göstermiş oluyoruz. Deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgilerin paylaşıldığı eğitim çalışmalarımıza çocuklarımızın gösterdiği ilgi ve duyarlılık hepimizi mutlu ediyor. Eğitimleri dikkatlice takip edip deprem gibi hassas bir konuda bilgi sahibi olan çocuklarımız, edindikleri bilgiler ışığında her türlü zor duruma karşı hazırlıklı oluyorlar. Bu tür eğitim programlarına ara vermeden devam edeceğiz.Binamızın en alt kısmını ise çocuklarımızın bilimsel çalışmalara ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Bilim Atölyesi şeklinde dizayn ettirdik. Eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşayan çocuklarımızı tebrik ediyor, eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Yeşilyurtumuz, toplumda farkındalık oluşturan yatırımlar ve projelerimizle eğitim hizmetlerinde örnek alınan bir ilçedir” diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eğitim çalışmasına katılan çocuklara satranç takımı hediye etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:31
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