Deprem sigortasında 21 yılın karnesi: yüzde 55

Marmara depreminin hemen ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) aracılığı ile yaptırılan zorunlu deprem sigortası uygulamasına ilgi gösteren konut sahiplerinin sayısı hâlâ yetersiz görünüyor. Son verilere göre Türkiye genelinde sigortalanabilir 17.6 milyon konutun 9.7 milyonu zorunlu deprem sigortası ile sigortalandı. Uzmanlar, konutların yüzde 55’nin depreme karşı sigortalanmış olmasının yetersizliğine dikkat çekerek, “Türkiye genelinde her iki konuttan biri depreme karşı sigortalı. Sigortalılık oranı bazı bölgeler ve bazı illerde yüzde 60’ların da üzerinde ama bazı illerde yüzde 20’lerde, bazı illerde bunun da altında. Bilincin daha da güçlendirilmesi gerekiyor” diyor. DASK’ın, tek bir depremde 25 milyar liralık hasar ödeme kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren uzmanlar, DASK’ın kurulduktan sonra yaşanan her depremde üzerine düşeni yaptığını vurguluyor. Hasar ödemelerinde bir sorun yaşanmıyor. Son verilere göre 17 milyon 682 bin 80 konuttan, 9 milyon 772 bin 790’ nında Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Üretilen poliçelerin sadece 3 milyon civarı 1999 öncesi yapılara ait. Marmara bölgesindeki 6 milyon konutun yüzde 68’e yakını sigortalı. İstanbul’da ise 3.6 milyon konutun 2.4 milyonu, yüzde 68’e yakını sigortalı.

DASK ne zaman zorunlu?

Zorunluluk bilincinin tedbir almakla eşdeğerde olması gerekliliğini söyleyen uzmanlar, “DASK uygulaması konut alım satımında, yeni elektrik ve su aboneliğinde zorunlu hale getirilmişti. Bu durum sigortalı konut sayısının artmasında büyük rol oynadı. Zorunluluğu bilinçli tüketicinin ödevi haline getirmek için bu konuyu sadece deprem yıldönümlerinde değil her zaman gündemde tutmalıyız” tavsiyesinde bulunuyor.