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Yerel Deprem önlemi alırken hayatını kaybetti
Yerel

Deprem önlemi alırken hayatını kaybetti

32 yaşındaki Ercan Arslan, yeni yaptığı evinin yanına taşımak istediği deprem konteynerini yerleştirirken, konteynerin yüksek gerilim teline çarpması sonucu elektrik hattında akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 09:59:00 -
Deprem önlemi alırken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesi, Özpınar Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ercan Arslan, yeni yaptığı evinin yanına taşımak istediği deprem konteynerini yerleştirirken, konteynerin yüksek gerilim teline çarpması sonucu elektrik hattında akıma kapıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Arslan'ı yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsisi için Van'a gönderildi.

 
 
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