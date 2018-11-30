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"Marmara'da deprem olacak" dedi, 16 saat sonra oldu

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir’in Marmara’da gerilim arttı her an deprem olabilir açıklamasından sonra 16 saat geçmeden merkez üssü Yalova’nın Çınarcık İlçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 Kasım 2018 Cuma 08:44
"Marmara'da deprem olacak" dedi, 16 saat sonra oldu

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir’in "Marmara’da gerilim arttı, her an deprem olabilir" açıklamasından 16 saat sonra merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

16 saat geçmeden deprem oldu

Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir çalışmalara ve MTA haritasından elde ettiği verilere dayanarak 29 Kasım 2018 Perşembe günü Marmara’da stresin arttığını ve her an bir depremin meydana gelebileceğini açıklamış ve uyarıda bulunmuştu. Kendir’in açıklamalarının ardından 16 saat geçmeden Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkez üslü bir deprem yaşandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 08:44
  1. Jeofizik Mühendisleri Odası
  2. Yalova
  3. Çınarcık ilçesi
  4. deprem

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  • fahrifahri1 sa önce
    İlmi ile konuşan, verilere dayanan, bilim ehline Allah razı olsun, deriz, daha çok bilgi ve muvaffakiyetler dileriz.
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