Deprem Oğuz Mahallesi’nde de yıkıma neden oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sabah saat 09.34’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki pek çok evde hasar oluştu. Oğuz Mahallesi’ndeki caminin minaresi yıkıldı.

İlçeye bağlı Oğuz Mahallesi’nde evlerde de büyük çapta maddi hasar oluştu. Deprem sırasında Oğuz Mahallesi’nin cami minaresi de büyük bir gürültüyle yıkıldı. Elektriklerin kesik olduğu bölgede vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklarda bekliyor.

Depremin ardından, çevre illerden bölgeye çok sayıda kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu arada olası bir artçı depreme karşı Afyon’dan bölgeye köpekli arama ekipleri getirildi. Denizli Valiliği koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere çevre illerden de bölgeye çok sayıda ekip geldi. Depremin etkili olduğu yerleşim birimlerinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.