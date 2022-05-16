Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Bugün deprem oldu mu?
Son deprem nerede oldu? Türkiye deprem kuşağında yer aldığında neredeyse her gün küçük büyük depremler olmakta. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmekte. Vatandaşlar en son deprem nerede oldu? Bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? sorularını sormakta. İşte 16 Mayıs 2022 AFAD son depremler listesi!
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntülemek mümkün. 16 Mayıs günü ilk saatlerinde yani saat 00:49'da Muğla açıklarında 3,7 şiddetinde deprem olduğu belirtildi. İşte, son dakika depremler...
Son deprem nerede oldu?
AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde gece saatlerinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla ikinci kez sallandı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre saat 07.13'te meydana gelen depremin derinliği 18.68 km olarak ölçüldü.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın