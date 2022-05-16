Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntülemek mümkün. 16 Mayıs günü ilk saatlerinde yani saat 00:49'da Muğla açıklarında 3,7 şiddetinde deprem olduğu belirtildi. İşte, son dakika depremler...

Son deprem nerede oldu?

AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde gece saatlerinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla ikinci kez sallandı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre saat 07.13'te meydana gelen depremin derinliği 18.68 km olarak ölçüldü.

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Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın