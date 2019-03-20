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Deprem nedeniyle Karacasu’da okullar tatil edildi

Denizli’de meydana gelen 5.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:08
Deprem nedeniyle Karacasu’da okullar tatil edildi

Denizli’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Aydın’ın Karacasu ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.


Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Aydın’ı bölgeye en yakın iki ilçesi olan Karacasu ve Buharkent’te de şiddetli hissedildi. Depreme derste yakalanan öğrenciler tahliye edilirken, Acıpayam ile komşu olan Karacasu’da yaşanan panik nedeniyle ilçede okullar1 günlüğüne tatil edildi.


Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada; “Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O sebeple Karacasu’da biraz daha fazla hissedildi. Öğrenciler sınıflara girmek istemediler o yüzden kaymakamlıkla okulların tatil edilmesi uygun görüldü”dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:08
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