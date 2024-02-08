Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı yayın akit tv
Deprem Konutları Kura Çekimi, akittv'den canlı olarak yayınlanıyor.
Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi
Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu
Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?
Deprem Konutları Kura Çekimi, akittv'den canlı olarak yayınlanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23