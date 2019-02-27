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Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Bursa’da yıkımı yapılan İller Bankası’nın eski binasının ikinci bloku, işçilerin mesaiyi bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:11
Deprem gibi yıkılma anı kameralara böyle yansıdı

Bursa’da yıkımı yapılan İller Bankası’nın eski binasının ikinci bloku, işçilerin mesaiyi bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. Binanın enkazı yola devrilirken, yaya ve sürücüler kaçarak canlarını zor kurtardı.


Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yıkımına başlanan İller Bankası’na ait binanın ikinci bloku, yıkımı yapan işçilerin mesailerini bitirmesinden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. 3 bloktan oluşan binanın ilk blokunun yıkımı günler önce tamamlandı. İş makinalarıyla yapılan ikinci blokun yıkımına akşam saatlerinde başlayan işçiler, mesai tamamlanınca iş makinalarını park edip yıkım alanında çıktı. İkinci blokun orta kısmını iş makinasıyla tahrip eden işçilerin alandan ayrılmasından yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığın toz duman olduğu çökme sırasında blokun bir kısmı güvenlik şeridini aşıp yaya ve araçlar için ayrılan caddeye düştü. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki araçlar büyük tehlike atlattı.


Vatandaşlar kaçacak yer aradı


Çökme sırasında bazı sürücüler araçlarını terk edip caddenin karşısına geçerken, blokların yanında yürüyen yayalar kaçacak yer aradı. Çöken binadan yükselen toz yüzünden göz gözü görmezken, göçük sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlk şoku atlatan sürücüler, yıkımda görevli işçilerle tartışmaya başladı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesini olay yerine gelen polis önledi. Çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:11
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