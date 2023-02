'Deprem felaketi küresel bir sabotajdır'

Yaşadığımız akıl almaz bir deprem felaketi ile ülke olarak çok zor günler yaşıyoruz. Üstelik bir kaça ay sonra da seçim var. Seçimin bir an önce yapılması ülkemizin çıkarına olacaktır çünkü gözü dönmüş sırtlan sürüsü küresel kapitalist sistemim planları bitmiyor. Dünyayı tek merkezden idare etmek, dünya haritalarını yeniden oluşturmak ve tam olarak bir dünya hakimiyeti sağlamak için yapmayacakları kötülük, işlemeyecekleri cinayet bulunmayan bu Deccaliyet sistemi, plan üzerine planlar yaparak uygulamaya koyuyorlar. Kuzey Kore’yi kullanarak Güney Kore ve Japonya’yı kontrol ediyor, İran’ı kullanarak da Körfez Ülkelerini kontrolleri altında tutuyorlar. Kendi emirleri dışına çıkanları yok etmek için hiçbir katliamdan ve savaştan çekinmeyen bu eli kanlı it sürüsü, bu sürece Irak’la başladı; sonra Libya ve Mısır’da oluk-oluk kan akıttı. Suriye hâlâ o kanlı süreci yaşıyor. Sistemlerine dahil olmayı istemeyen Putin’i bertaraf etmek için, Ukrayna’nın başına bir komedyen geçirerek ülkesinin yok olması pahasına Rusya ile savaşa soktular ve halen de savaş sürüyor. Amaçları bu savaşı, Putin düşene kadar sürdürmek ve Rusya’yı bin parçaya bölerek nükleer silahlarına el koymaktır. Putin’i düşürmek pahasına milyonlarca insanın ölmesi, mülteci olması ve Ukrayna’nın yerle bir olması umurlarında bile değil. Bu savaşı çıkaranların en büyük korkularından biri de Putin’in düşmeden önce ne pahasına olursa olsun nükleer silahların tamamını kullanma potansiyeline sahip olması.

Bu, Deccaliyet sistemini kuran küresel kapitalist sırtlan sürüsünün en büyük hedeflerinden biri de Türkiye oldu. Bu süreç, Recep Tayyip ERDOĞAN’IN, 2009’da Davos’ta “One Minute” çıkışıyla büyük hız kazandı.. Davos’tan sonra küreselciler, Reisi düşürmek içi alfabedeki bütün harflerin sayısınca planlar hazırladılar. MİT kumpasından 17-24 Aralık kumpasına, Gezi olaylarından Fetö darbe girişimine kadar bir sürü planlarla karşı karşıya kaldık.

Başta ABD ve Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyadaki bütün ülkelerin yönetimlerini bu küreselciler belirler. Demokrasi, seçim, insan hakları, özgürlükler… Hepsi sözdedir. Milletlerin karşısına seçim için çıkardıkları adayların tamamı kendi adamlarıdır ama yine de en çok istedikleri siyasetçiyi seçtirecek düzenler kurmuşlardır. Yani birilerinin dediği gibi Batı ülkeleri demokrasinin beşiğidir sözü palavradır. Batı Avrupa ülkelerinde demokrasi, bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra rafa kaldırılmış, Neoliberal demokrasiler iş başına gelmiştir.

Savunma Sanayisindeki hızlı gelişmeler, her geçen gün, bir dünya gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri, yok olan terör… Bütün bunlar küreselcileri çıldırtmış durumda. Ali Babcan’ın söylediği gibi bütün bunlara bir an önce dokunmak için küreselcilerin bekleyecekleri bir dakikaları bile yok. Joe Biden açıkça bu işi şimdiye kadar başaramadıklarını ve bu işi seçimle yapacaklarını söylemişti ve doğrultuda hareket eden küreselci sırtlanlar, Türkiye’deki bütün çapsız siyasetçilerini bir araya topladılar. Yan yana getirdiler, üst üste koydular ama küsurattan başka bir varlıklarının olmadığı gürüldü. Bunun üzerine 2021 yılının sonunda ekonomiye müdahale ettiler. Bu iş, onlar için kolay oldu çünkü içerideki sermayedarların birçoğu kendi adamlarıydı ve hem içerden hem dışarıda Türk Lirası ve enflasyon üzerinden hükümeti hızla yıpratmaya başladılar. Ama hükümet yine toparladı, yeni yöntem ve çareler üretti. Yüksek bir performansla hareket eden hükümet , seçim yaklaşırken bu son düzlükte oylarını da hızla artırdı. Can ATAKLI, “Bu iş seçimle olmayacak, darbe kabiliyetimiz de yok, bu iş ancak çok can kaybına yol açacak, öfkeye neden olacak bir doğal afet yani deprem olabilir…” Devam eden videosunu herkes izlemiştir.

Küreselciler, bu seçimde de Ak Parti ve Reis’i yıkamayacaklarını öngörerek tam da Can Ataklı’nın açıkladığı üzere doğal afete başvurdular. Yani yaşadığımız bu 7,7 - 7,6 ve akabinde 6 üzerindeki bir düzine depremler devreye sokuldu. Depremi önce Marmara Bölgemizde yapmaya çalıştılar ama tetikledikleri fay ancak 3,5 kuvvetinde bir deprem üretilebildi. Daha sonra Kahramanmaraş denendi. Buradaki, enerji biriktirmiş fay iki noktadan tetiklendi ve çok büyük bir felaketle sonuçlandı. Tabii ki küreselci köpekler bayram ettiler, ülkemizdeki sırtlanlar, çakallar piyasaya çıktı. Seçim ertelenirse sırada Yunan savaşı var diyerek bir taraftan da uçak gemileri Yunanistan’da hazır bulunduruldu, Batı Trakya’da tatbikatlar düzenlendi. The New York Times kanlı bir seçim olacağını yazmıştı.

Bu konuları araştırırken bir jeofizikçiyle uzun uzadıya bir fikir alışverişi ve tartışma yaşadım. Jeofizikçi: “bu deprem tetiklenmiş bir depremdir. Bunda kuşku yok. Demek ki fayda büyük bir potansiyel enerji birikimi olmuş ve dışarıdan tetiklenmeyle inanılmaz büyüklükte, bir den çok deprem üretildi. Eğer tetiklenmeseydi, belki on yıla kadar yedi civarında bir depreme neden olabilir ve beş bine yakın bir can kaybı yaşayabilirdik. Ayrıca bir nokta değil iki noktadan tetiklenmiş görülüyor onun için çok büyük bir zorlanmayla çok büyük bir enerji ortaya çıktı ve yer kabuğu çok ciddi bir kırılmaya maruz kaldı. Zaten depremin derinliğinin az olması da dışarıdan tetiklenmenin çok açık bir göstergesidir. Sorun şu ki bunun nasıl ve ne şekilde olduğu tam olarak bilinmiyor. HAARP ve kuyu bombalarından bahsediliyor ama tam olarak ne şekilde olduğu kanıtlanmış değil. Bildiğimiz tek şey, depremleri tetikleyen teknolojiye küresel güçlerin sahip olduğudur. Bu tartışılmaz bir gerçektir. Dünyada son otuz yılda yaşanan depremler incelendiğinde yarısından çoğunun tetiklenmiş depremler olduğunu görürüz. Tesla’nın yaklaşık yüz yıl önce yapay deprem üreten bir yöntem bulduğunu ve bir makine yaparak titreşimlerle yapay deprem ürettiğini biliyoruz. Bugün, adına ne derseniz deyin, Tesla’ının bulduğu bu yöntemin teknolojisi geliştirilerek uydulara eklenmiş olma olasılığı çok yüksek. Titreşim meydana getiren bu frekanslar tek başlarına büyük bir deprem üretemiyor ama tetiklemek amacıyla kullanılıyor. ABD bu teknolojiyi, San Andreas fayında, çok az dozda uygulayarak, faydaki biriken enerjiyi boşaltmak amacıyla kullanıyor. Ayrıca, üretilen bu teknoloji bir savaş aracı olarak da istediği coğrafyalardaki fayları tetikleyerek, (eğer fayda enerji birikimi varsa) büyük depremler için de kullanmıştır. Tarihte, büyük tsunamilere neden olan depremler yüz yılda bir bile zor görülürken son 20 yılda dünyanın en büyük tsunamilerine neden olan depremler yaşadı dünya. Evet, depremler tsunamiler oluşuyor ama tetiklenmemiş depremlerin yol açtığı tsunamiler stratejik açıdan, büyüklük ve can kayıpları açısından son derece marjinal kalıyor. Bakın son yüzyıldaki tsunamileri inceleyin Sumatra tsunamisinde 230.000 insan ölürken 1960 Şili’deki tsunamide 2.000 kişi ölmüştür. Ayrıca Japonya 2011 Tohoku tsunamisinde 30.000 insan ölmüştür. Tarihi kayıtlarda bu iki tsunaminin örneği yok. Başka bir deyişle son iki bin yılın en büyük depremleri ve tsunamileri son yirmi yılda olmuştur. Bu da bize bu depremlerin kesinlikle zorlandığını ve tetiklendiğini gösteriyor. Söylediğim gibi son otuz yılda oluşan depremlerin birçoğu stratejik bir savaşın ürünü yani tetiklenmiş depremlerdir. Dünyanın hiçbir deprem uzmanı yaşadığımız bu son üçüz depremi bize, bilimsel olarak izah edemez.” Jeofizikçinin görüşleri uzayıp gidiyor ve çok ilginç yerlere doğru evriliyor.

Sonuç olarak dünyadaki birçok ülke gibi biz de saldırı altındayız. Hem de dünyanın en alçak, en adi, en sinsi saldırıları bize karşı yapılıyor. Kimi zaman dinimizi kullanıyorlar bize saldırırken, kimi zaman da coğrafyamızı kullanıyorlar.

Jeofizikçi, “toplum gerçekleri bilse ne olacak, millet büyük bir hüsran ve korku sarmalına girecek, devlet olarak tek yapacağımız şey teslim olmak, başka çaremiz yok” diyor ve devam ediyor: “bak Batı Avrupalı ülkeleri bile çoktan teslim olmuş ama halkı mutlu bir şekilde yaşıyor” diye ekliyor.

Bilmediği şey şu: küresel kapitalizm o ülkelerin ürünü, yani ABD, İngiltere ve AB küresel kapitalizmin merkezi durumunda. Onlar kendi halklarına sınırları aşmadıkça dokunmazlar ama bizim üzerimizde bambaşka planları var. Mesela bölücülük bunların başında geliyor. Doğuda güçlü, ülkeler istemiyorlar. O ülkeye hakim olsalar bile bir gün ellerinden çıkma ihtimali nedeniyle küçük, durmadan kavga eden, kendi iç meseleleriyle ebediyen meşgul olacak ülkeler görmek istiyorlar. Bu nedenle teslim olunsa bile sizi tek parça ve huzurlu bırakmazlar. Oysa biz, bırakın teslim olmayı kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Yeter ki düşmanımızı ve stratejilerini çok iyi anlayalım. Bir gün o gün gelece. (Allah’ın izniyle) Güneş kıbleden doğacak ve kıyamete kadar batmayacak. Zulüm ve küfür yok olacak. Yeter ki biz boyun eğmeyelim.