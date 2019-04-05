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Deprem Doğanbağı köyünde 5 eve hasar verdi

Elazığ’da meydana gelen 5.

05 Nisan 2019 Cuma 00:27
Deprem Doğanbağı köyünde 5 eve hasar verdi

Elazığ’da meydana gelen 5.2’lik depremde Doğanbağı köyünde 2 ev kısmen yıkıldı. Köyde ilk belirlemelere göre toplam 5 evde hasar meydana geldi.



Elazığ’a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31’de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, AFAD ekipleri başta olmak üzere Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bölgeye gitti. Bölgeye giden Vali Çetin Oktay Kaldrım’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem debilgi aldı.



Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre köyde toplam 5 ev hasar gördü. Hasar gören evlerden 2’si kısmen yıkıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 00:27
  1. doğa

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