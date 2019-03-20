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Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya başlandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya başlandı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya başlanırken bölgede evleri yıkılan ve hasar görenler ise geceyi nasıl geçireceklerinin planlarını yapıyor. 30 ev ile birlikte 3 caminin minareleri ve duvarlarının yıkıldığı depremin ardından Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Acıpayam’da sabah 09.34’de meydana gelen depremde Denizli Valiliğinin açıkladığı resmi rakamlara göre, Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan ev olmak üzere yaklaşık 30 evde yıkıntı ve bazı mahallelerdeki evlerde de çatlaklar ve baca yıkılmaları oldu. Bazı mahallelerde de ahırların yıkıldığı ve 2 büyükbaş hayvan telef olduğu öğrenildi. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerinde ise 3 camide hasar oluştuğu tespit edildi. Depremde can kaybı yaşanmadığı 3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.



Çadırların kurulumu akşam saatlerine kadar bitecek


Depremin hemen ardından ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye intikal ederek, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.


Evleri yıkılan ve hasar görerek oturulamayacak hale gelen vatandaşlar ise günün ilerleyen saatlerinden itibaren yaralarını sarmaya başladı. Bölgeye gelen Kızılay ekipleri ilk etapta bin 500 kişilik sıcak yemek kapasiteli seyyar mutfak kurarken, ayrıca 240 çadırı deprem bölgesini ulaştırdı. Bölgeye getirilen çadırlar kurulmaya başlanırken akşam saatlerine kadar tüm çadırların mağduriyet yaşanmaması için hazır olacağı aktarıldı.



Mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürüyor


Depremde yıkılan evlerden çevreye dağılan eşyalar ile birlikte camilerin yıkılan minareleri ise depremin şiddetini gözler önüne serdi. Depremde yıkılan ahırların enkazında kalan hayvanları da yine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile birlikte AFAD ekipleri iş makineleri ile çıkardı. Depremde ayrıca Acıpayam Devlet Hastanesi de olası bir olumsuzluğa karşı geçici olarak tahliye edildi. İlçede ayrıca eğitime 1 gün ara verildi.Evleri zarar gören bazı aileler ise yaşadıkları acıdan dolayı sinir krizleri geçirdi. Aileleri yine yakınları ve çevresindekiler sakinleştirmeye çalıştı.


Deprem sonrası evleri yıkılan bazı aileler ise enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmak için uğraş verdi.


Bölgede yaraların sarılması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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