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Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil edildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4,3’lik depremin ardından yıkım olmadı ancak bölgede okullar 2 gün süre ile tatil edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:11
Deprem bölgesinde okullar 2 gün tatil edildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4,3’lik depremin ardından yıkım olmadı ancak bölgede okullar 2 gün süre ile tatil edildi. Deprem bölgesindeki okullarda sarsıntı sırasında sınıflarından telaşla çıkan öğrencilerin kitaplarının sıralarda açık, montları da askıda kaldı.


Merkez üssü Acıpayam olan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini belirtti. Bölgede okullar depremin yaşandığı 20 Mart Çarşamba gününden itibaren kapalı. Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler, eğitimlerine ara vermemek için Kızılay yetkilileriyle derç çalışmaya devam ediyor. Bölgenin çeşitli yerlerinden öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor.



Kitapları açık, montları asılı kaldı


Depremden en çok etkilenen Karahöyük Mahallesi’ndeki Karahöyük İlk ve Ortaokulu da tatil edilen okullar arasında. Okulun binası zarar görmemesine rağmen bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okula alınmıyor. Öğrencilerin ders işlediği sınıflar ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Deprem sırasında okullarından hızlıca çıkan öğrencilerin montları sınıflarındaki askılarında asılı, kitapları ise sıralarının üzerinde açık kaldığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:11
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