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Deprem bölgesinde ilk cuma namazı boş arazilerde kılındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.

22 Mart 2019 Cuma 14:14
Deprem bölgesinde ilk cuma namazı boş arazilerde kılındı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğünde depremin ardından camileri zarar gören mahalle sakinleri cuma namazını boş arazilere serdikleri hasır ve halılar üzerine kıldı. Camilerin imam hatipleri ise cuma hutbesini çıktıkları sandalyeler üzerinde verdi.


20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğünden depremin ardından Acıpayam ilçesi sakinleri yaralarını sarmaya devam ediyor. İlçede 30 ev yıkılırken, Karahöyük, Oğuz ve Ucarı Mahallerindeki camilerin bazılarının minareleri yıkıldı bazılarında da çatlaklar oluşarak hasarlı konuma geldi. Cemaat, yaklaşık yarım saat süren cuma namazında meydana gelebilecek bir artçı depremden dolayı namazları boş arazilerde kıldı.


Depremden dolayı hasar gören Karahöyük Mahalle Cami İmam Hatibi Mehmet Özdemir, cuma namazını mahalle girişinde çamlık diye adlandırılan boş arazide kıldırdı. Özdemir, artçı şokların devam ettiği ilçede cuma namazını, namazın bozulmaması ve kimsenin tedirgin olmaması için dışarıda kılma kararı aldıklarını ifade etti. Özdemir verdiği hutbede depremin Allah’tan gelen bir afet olduğunu söyleyerek özellikle hasar gören binalara, evlere vatandaşların girmemelerini, can güvenliklerini düşünmelerini istedi.


Hutbenin ardından cuma namazı kılındı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:14
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